Берлин, 31 марта, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Немецкая компания MBDA, которая является разработчиком и производителем ракетных систем, приняла решение приостановить выпуск крылатых ракет Taurus. Об этом 31 марта сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании MBDA Томаса Готтшильда.

ТАСС/dpa/picture-alliance/Matthias Balk

Отмечается, что для производства крылатых ракет необходим государственный заказ, которого давно не поступало, а производить ракеты впрок запрещено.

«Оборонная промышленность нуждается в базовой загрузке производства», — сказал Готтшильд.

Ранее агентство Bloomberg написало, что дни Германии как индустриальной сверхдержавы подходят к концу. Объём промышленного производства в крупнейшей экономике ЕС снижается с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности. Причиной этого стали конкуренция со стороны США и Китая, а также прекращение поставок российского газа.

Кроме того, Германии предрекли новые бедствия из-за экономического кризиса. ФРГ уже испытывает сложности на фоне разразившегося в стране кризиса, выразившегося в экономической стагнации, проблемах с недвижимостью, высоком уровне банкротства компаний, а также росте цен на электроэнергию.

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зелёные» Роберт Хабек заявил, что экономика страны испытывает дефицит средств из-за расходов на поддержку Украины.