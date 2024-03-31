В Германии сообщили о приостановке производства крылатых ракет Taurus
Spiegel: в Германии приостановили выпуск крылатых ракет Taurus
Берлин, 31 марта, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Немецкая компания MBDA, которая является разработчиком и производителем ракетных систем, приняла решение приостановить выпуск крылатых ракет Taurus. Об этом 31 марта сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании MBDA Томаса Готтшильда.
Отмечается, что для производства крылатых ракет необходим государственный заказ, которого давно не поступало, а производить ракеты впрок запрещено.
«Оборонная промышленность нуждается в базовой загрузке производства», — сказал Готтшильд.
Ранее агентство Bloomberg написало, что дни Германии как индустриальной сверхдержавы подходят к концу. Объём промышленного производства в крупнейшей экономике ЕС снижается с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности. Причиной этого стали конкуренция со стороны США и Китая, а также прекращение поставок российского газа.
Кроме того, Германии предрекли новые бедствия из-за экономического кризиса. ФРГ уже испытывает сложности на фоне разразившегося в стране кризиса, выразившегося в экономической стагнации, проблемах с недвижимостью, высоком уровне банкротства компаний, а также росте цен на электроэнергию.
Министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зелёные» Роберт Хабек заявил, что экономика страны испытывает дефицит средств из-за расходов на поддержку Украины.