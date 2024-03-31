Москва, 31 марта, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, возможно, не осведомлён о судьбе армии французского императора Наполеона, крах которой начался после вторжения в Россию, а потому и делает заявления о возможности отправки войск в зону конфликта на Украине, заявил 31 марта сенатор Алексей Пушков.

Адольф Нортен. Отступление Наполеона из Москвы. 1851

Сенатор напомнил, что ровно 210 лет назад, 31 марта 1814 года, союзные русско-прусская и русско-немецко-австрийская армии взяли Париж.

«Эммануэль Макрон вообще в курсе? Или для него история началась с приходом в Елисейский дворец? Надо ему напомнить: падение Наполеона началось с вступления его армии численностью 530–550 тысяч человек в пределы России в 1812 году. Почти вся его армия в России и полегла», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Слово «Березина», по названию притока Днепра, где в ноябре 1812 года происходили сражения между русской и французской армиями, вошло во французский язык как синоним краха, провала и катастрофы, напомнил также сенатор.

Как передавало ИА Регнум, Макрон 27 февраля заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО во время саммита в Париже обсуждали вопрос вероятной отправки войск на Украину, но не смогли договориться.

Другие участники совещания позднее отвергли вероятность отправки западных войск в зону конфликта. При этом целый ряд руководителей Франции, включая председателя Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Яэль Брон-Пиве, настаивали, что указанный Макроном вариант остаётся возможным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Макрон заговорил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО. Франция и Запад в целом не готовы к расширению конфликта на Украине, заявил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.