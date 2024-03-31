Калуга, 31 марта, 2024, 16:41 — ИА Регнум. В Жуковском районе Калужской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) пострадали шесть человек. Все они — пассажиры трёх легковых автомобилей зарубежного производства, сообщает региональный Telegram-канал ES!.

Прокуратура Калужской области

«На 92-м км автодороги А-130 водитель Suzuki при повороте налево к СНТ «Ковчег» не заметил двигавшийся со стороны Воробьёв автомобиль Nissan Qashqai. От удара оба авто вылетели на обочину, где столкнулись со стоявшим на месте Nissan X-Trail», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали в обнинскую клиническую больницу № 8 в состоянии разной степени тяжести.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Москве в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на Калужском шоссе погибли два человека.

27 марта автобус, у которого отказали тормоза, устроил массовое ДТП на улице Дзержинского в Курске. Пострадали десять человек, в том числе двое детей.

В Москве 1 марта на Новорязанском шоссе столкнулись несколько автомобилей. ДТП произошло в районе съезда с Волгоградского проспекта на Московскую кольцевую автодорогу (МКАД).