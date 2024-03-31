Харьков, Украина, 31 марта, 2024, 16:26 — ИА Регнум. В Харькове раздался взрыв. Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Харькове громко! Находитесь в укрытиях», — написал Терехов в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в городе Стрые во Львовской области Украины ночью прогремело пять взрывов.

В Стрыйском районе расположен военный аэродром Львов-2.

Более подробной информации не приводилось.

31 марта в Министерстве обороны также сообщили, что Вооружённые силы РФ нанесли высокоточный групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины. По данным военного ведомства, в результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности, которые занимались изготовлением и ремонтом военной техники, вооружения и боеприпасов.

В министерстве подчеркнули, что все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.