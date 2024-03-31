* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Душанбе, 31 марта, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Родители исполнителя террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) принесли соболезнования семьям жертв теракта. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Я приношу свои соболезнования матерям, сёстрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», — сказала его мать Гульракат Мирзоева.

Также соболезнования родным погибших и пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» выразил его отец Барот Мирзоев.

«Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», — произнёс он.

Как передавало ИА Регнум, террористическая атака на «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. От рук террористов погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Также пострадал 551 человек.

После совершения теракта преступники направились к украинской границе. Четверых исполнителей задержали в лесах Брянской области.

Позже директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след.

Также Бортников считает, что исламисты не могли бы подготовить такой теракт самостоятельно, «конечно, им помогали».

Президент России Владимир Путин выразил глубокие и искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких, и объявил 24 марта днём общенационального траура.

Он заверил, что власти окажут необходимую помощь семьям погибших, раненым и пострадавшим в результате теракта.

Также глава государства поручил силовикам найти и наказать всех причастных.