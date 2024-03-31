Тюмень, 31 марта, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Команда Тюменской области одержала победу в эстафете на чемпионате России по биатлону. Гонка прошла 31 марта в Тюмени.

Alexander Shemetov/Global Look Press Евгений Гараничев

В состав команды входили Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Евгений Гараничев. Результат составил 1 час 20 минут и 37,7 секунды. Спортсмены прошли дистанцию всего с двумя дополнительными патронами.

Для бронзового призёра Олимпийских игр 2014 года в Сочи Евгения Гараничева эта гонка стала последней в карьере.

Вторыми к финишу пришли спортсмены из первой сборной ХМАО-Югры, которые отстали от победителей на 30,5 секунды. Замкнула тройку первая команда Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Гараничев объявил, что завершит карьеру после окончания нынешнего сезона. Он отметил, что после перенесённой коронавирусной инфекции на протяжении трёх лет испытывал проблемы со здоровьем, после чего приходилось заново набирать форму.