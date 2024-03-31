Ишим, Тюменская область, 31 марта, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Пациент с ножницами набросился на медиков в одной из больниц в городе Ишиме Тюменской области, его обезвредили врачи и передали полиции. Об этом сообщает 31 марта РЕН ТВ.

Кадр из видео

Сначала беспокойный пациент, угрожая ножницами, приблизился к дежурной медсестре, но та его оттолкнула. На помощь женщине пришёл охранник с дубинкой. Он отвлёк внимание мужчины, которого затем скрутили и обезвредили мужчины-врачи.

Из-за чего пациент решил напасть на медперсонал, неизвестно. Инцидент попал на видео.

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В пресс-службе управления МВД по региону сообщили, что 50-летний мужчина был доставлен в отделение полиции. В больницу он попал с телесными повреждениями, которые причинил сам себе. Он ударился в одном из городских увеселительных заведений.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на врачей. Проверка организована по признакам преступления, предусмотренным статьёй о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Корочанском районе Белгородской области двум медсёстрам потребовалась госпитализация после нападения на них психически больного мужчины. Пациент напал на медиков в районной больнице, его задержали.