Воронеж, 31 марта, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 0:0.

ФК «Факел» Воронеж

Таким образом, «Факел» набрал 26 очков после 21 матча и занимает 11-е место в таблице. «Оренбург» с 20 очками занимает 14-ю строчку.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче РПЛ, встреча прошла в Москве.

ЦСКА упустил победу в матче 22-го тура РПЛ с «Сочи», ведя в счёте с разницей в два мяча. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 2:2.

До этого «Крылья Советов» и «Зенит» сыграли вничью — 1:1. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил такой результат большим количеством ошибок.