Апшеронск, Краснодарский край, 31 марта, 2024, 16:03 — ИА Регнум. В Апшеронске в Краснодарском крае загорелась туристическая база. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Кадр из видео

По данным канала, пожар произошёл на базе «Водолей» после взрыва газа. Предварительно, пострадал один человек, которого госпитализировали.

Кроме того, сообщается об эвакуации работников турбазы и её посетителей. Площадь горения, по предварительным оценкам, составила 500 квадратных метров.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в результате пожара в частном доме в Туапсе погибли три человека, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, ночью 26 марта произошло возгорание частного домовладения на улице Ереванской, в момент пожара в доме находились 80-летний собственник, его 78-летняя супруга и их 51-летний сын.

Возможная причина возгорания — неисправность печного отопления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель трех человек»).