Париж, 31 марта, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Киеву больше не нужно передавать оружие и деньги, а вместо этого необходимо быстро перейти к мирным переговорам. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X, комментируя обещание министра обороны страны Себастьяна Лекорню поставить Вооружённым силам Украины (ВСУ) танки и ракеты.

Global Look Press

Политик назвал это обещание министра позором.

«Больше никакого оружия и ни цента для Украины!» — призвал он, потребовав немедленно начать мирные переговоры.

По мнению политика, такими обещаниями глава минобороны поддерживает войну и разрушает собственную страну. Филиппо подчеркнул, что всё это происходит в то время, когда французов просят затянуть пояса.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр обороны Франции заявил, что его страна передаст Украине сотни бронемашин, а также ракеты Aster. Бронемашины VAB, уверен он, помогут ВСУ удерживать протяжённую линию фронта.

Вместе с тем Себастьян Лекорню добавил, что техника и боеприпасы, о которых идёт речь, «устаревшие», но ещё вполне функционирующие.

Российское руководство считает, что зарубежная помощь Украине мешает урегулированию конфликта и означает прямое вовлечение в него государств НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что все грузы с вооружением для ВСУ станут для российских военных законной целью.