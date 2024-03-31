Бор, Нижегородская область, 31 марта, 2024, 15:33 — ИА Регнум. В городе Бор в Нижегородской области девушка напала на курсанта из-за его формы. Видео инцидента опубликовали пользователи в соцсетях.

Юлия Пёрышкина ИА Регнум

По сообщениям местных СМИ, в районе Мухинского озера компания девушек в состоянии алкогольного опьянения начала приставать к мужчине из-за того, что им не понравилась его форма и фуражка.

По предварительной информации, одна из девушек набросилась на мужчину, поцарапав ему шею и ударив его кулаком в лицо. На этом девушка решила не останавливаться и распылила в глаза перцовый баллончик. После этого девушки скрылись. Очевидцы инцидента помогли пострадавшему промыть глаза, затем вызвав ему врачей.

На данный момент обстоятельства случившегося и состояние курсанта неизвестны.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта полностью раздетая женщина ходила по проезжей части в Екатеринбурге и бросалась на машины.

Странную женщину горожане увидели утром в районе пересечения проспекта Космонавтов с улицей Индустрии. Кадры с ней попали в Сеть. Сняв с себя всю одежду и бельё, женщина садилась на асфальт, ползала по нему на коленях, вставала и пыталась приблизиться к автомобилям.

О происходящем сообщили в полицию. Когда прибывшие сотрудники стали уговаривать женщину уйти с дороги, она вновь попыталась обнять автомобиль. Вскоре её передали медикам для оказания соответствующей помощи.