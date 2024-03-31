Москва, 31 марта, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Так называемая «Православная церковь Украины» — это компания ряженых, которые святотатствуют в православных храмах и будут за это наказаны, заявил 31 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Pavlo bagmut/Global Look Press

Раскольники надеются разделить и разрушить православную Русь, сказал глава Русской православной церкви в проповеди после литургии в храме святого равноапостольного князя Владимира в Тушине.

«Не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью, — разделить и разрушить. И сейчас это разделение проходит по церковному телу. Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Не знаю, при этой жизни или в будущем веке (после смерти. — Прим. ред.), но это факт», — сказал патриарх.

Раскол уйдет в небытие, а православная вера снова укрепится на Руси, и в первую очередь на украинской земле, подчеркнул глава РПЦ.

Как передавало ИА Регнум, раскольническая «Православная церковь Украины» при поддержке киевского режима продолжает грубо нарушать права православных на Украине. Происходит силовой отъём храмов и нападения на священнослужителей, возбуждаются уголовные дела против священников и епископов. В отъёме зданий Киево-Печерской лавры была задействована и Служба безопасности Украины.

В октябре 2023 года депутаты Верховной рады Украины абсолютным большинством голосов приняли в первом чтении законопроект, который фактически ставит вне закона Украинскую православную церковь Московского патриархата, единственную каноническую православную церковь на Украине, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Олег Кривошапов.