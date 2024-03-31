Москва, 31 марта, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Количество жалоб, связанных с задержкой выплат по ранениям и присвоением государственных наград участникам СВО, увеличилось в последнее время. Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале.

РИА Новости / Виталий Белоусов

По его словам, жалобы от бойцов и членов их семей, к сожалению, поступают, и этих обращений много. Ранее Генпрокуратура фиксировала жалобы на нарушения, связанные с наличием обмундирования или выплатами денежного довольствия российским бойцам.

«В последнее время поступает много обращений на задержки с выплатами по ранениям, в связи с присвоением государственных наград. По каждому случаю мы реагируем оперативно», — сказал Краснов.

Он отметил, что в ряде случаев ведомство реагирует жёстко, работа по защите прав участников спецоперации будет продолжена.

Как сообщало ИА Регнум, в России действует программа помощи и поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей. Для этой категории граждан предусмотрены выплаты и льготы.

В начале января президент России Владимир Путин, общаясь с семьями погибших бойцов, узнал о проблемах с выплатами из-за путаницы с регионом регистрации. Он пообещал разобраться в ситуации вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

В феврале рабочая группа по СВО направила президенту очередной доклад с предложениями о новых мерах поддержки участников спецоперации и их семей. Отмечалось, что они были выработаны с учётом обратной связи от бойцов и их близких, а также от командиров подразделений, участвующих в боевых действиях.