Симферополь, 31 марта, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Освобождение Одессы от власти киевского режима является ключом к обеспечению безопасности юга России. Об этом 31 марта заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Maria Vashchuk/Global Look Press

«Одесса создавалась Россией и всегда была исторически русской территорией. Сегодня — это ключ к стратегической безопасности для юга России», — приводит его слова «РИА Новости».

Константинов отметил, что именно со стороны Одессы ВСУ запускают беспилотники и ракеты на Крым, а также отправляют десанты смертников.

Он подчеркнул, что в Одессе живут русские люди, которым чужды украинский национализм и навязанный нынешним киевским режимом нацизм.

Как ранее сообщало ИА Регнум, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Украине угрожает потеря Одессы и доступа к Чёрному морю, если конфликт с Россией затянется. По его словам, киевский режим необдуманно потерял военных, атакуя более крупную армию с эшелонированной обороной, минными полями и значительным превосходством в артиллерии.

Американский профессор Джон Миршаймер предположил, что Украина может потерять контроль над еще 20% своих территорий. По его словам, Украина станет недееспособным государством-изгоем. По его мнению, Запад не может ничего сделать, чтобы помочь Киеву избежать поражения, — российская армия обладает очевидным превосходством.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 марта констатировал, что с момента начала специальной военной операции геополитическая реальность поменялась, в состав России вернулись четыре региона, и с этим всем придётся считаться.