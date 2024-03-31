Вашингтон, 31 марта, 2024, 14:47 — ИА Регнум. У украинских военных нет оружия, способного справиться с российскими планирующими бомбами КАБ. Об этом написал обозреватель Дэвид Экс в статье для американского журнала Forbes.

Mike1979 Russia

«Планирующие бомбы КАБ — это чудо-оружие русских, против которого у украинцев практически нет контрмер», — говорится в статье.

Отмечается, что эти авиабомбы оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), что позволяет им наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.

По мнению автора, российским войскам понадобилась всего лишь пара сотен таких бомб, чтобы полностью уничтожить оборону ВСУ в районе Авдеевки. В то же время Украина располагает крайне ограниченным количеством американских комплексов Patriot, которыми не может рисковать.

Ранее портал Business Insider написал, что, нанося массированные удары планирующими бомбами, российская армия заставляет украинскую сторону выставлять средства противовоздушной обороны близко к линии фронта, поэтому они становятся более уязвимыми. Удары планирующими бомбами позволяют ВС РФ поражать украинские силы, удерживая самолёты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии.

Американские эксперты признали, что российские специалисты могут на расстоянии корректировать полёт авиабомбы ФАБ-1500, что ранее считалось невозможным для такого вида оружия.

В январе в Сети появились кадры ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. СМИ сослались на видео, опубликованное Минобороны России.

21 марта в Минобороны рассказали о начале массового производства в России трёхтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Отмечалось, что предприятие-производитель также многократно увеличило производство авиационных бомб ФАБ-500 и в два раза нарастило производство ФАБ-1500.