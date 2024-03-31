Москва, 31 марта, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Благодаря работе Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) Московский метрополитен становится ещё более надёжным и удобным, отметил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Софья Сандурская/ТАСС

Открытый в 2019 году центр обеспечивает безопасную и бесперебойную работу метро, отметил мэр. Большинство служб метрополитена работают теперь в одном здании.

Речь идёт, в частности, о службе движения, которая следит за соблюдением графика поездов, рассчитанного с точностью до секунды и выполняющегося на 99,9%, подчеркнул Собянин. Также ЕДЦ координирует такие виды работ, как служба электроснабжения, эскалаторная и электромеханическая службы — эта последняя контролирует температуру на станциях и работу вентиляционных шахт.

«За каждую линию метро отвечает так называемый диспетчерский круг. Сотрудники могут мгновенно обмениваться информацией и принимать решения. При этом цифровые технологии позволяют специалистам ЕДЦ наблюдать за работой всего метро в целом. Они видят, где находится конкретный поезд и сколько людей на станции, как функционируют светофоры и эскалаторы», — отметил мэр Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта Собянин рассказал, что к 2030 году в московском транспорте будет внедрено ещё несколько сервисов, основанных на «умных» нейросетях — в частности, системы с элементами беспилотного вождения, в том числе трамваев и поездов метро, которые повысят безопасность для пассажиров и эффективность работы транспорта.

12 марта мэр сообщил, что в рамках реализации транспортной программы Москва и Подмосковье к 2030 году образуют единое транспортное пространство. Жителям Москвы и области будет ещё удобнее подъезжать к станциям Московских центральных диаметров и метро, также улучшится сеть перехватывающих парковок, отметил Собянин.