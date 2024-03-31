Москва, 31 марта, 2024, 14:16 — ИА Регнум. После реставрации московского кинотеатра «Ударник» в нём появится большой кинозал с трансформируемой сценой и несколько маленьких, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Фадеичев/ТАСС

По его словам, согласно проекту комплексной реставрации кинотеатра, специалисты восстановят кровлю со специальным раздвижным механизмом, являвшуюся визитной карточкой «Ударника».

В настоящее время на объекте продолжается разбор покрытия и обрешётки кровли, которая находилась в аварийном состоянии, уточнил Собянин.

Кроме того, проводятся работы по усилению фундамента здания. Также будут восстановлены терразитовая штукатурка главных фасадов и металлические балконные ограждения.

Помещение оснастят современным оборудованием, там будут большой кинозал с трансформируемой сценой и несколько маленьких, а также книжный магазин и кафе. Завершить реставрацию планируется до конца 2027 года. Работы потребуют вложения не меньше девяти миллиардов рублей, заключил мэр Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 31 января Собянин заявил, что в Москве появятся новые жилые и деловые кварталы на месте полузаброшенных территорий. Так, на части территории бывшей промзоны Карачарово в Нижегородском районе планируют построить общественно-деловые объекты: торговый центр, гостиницу, отделения банков, спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы с футбольным полем.

В районах Левобережный и Ховрино появятся школа и детский сад, а также жилые дома для переселения горожан по программе реновации. Последние планируют построить и в районе Зюзино.

13 марта мэр Москвы Сергей Собянин открыл универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках после масштабной реконструкции. Этот зал осенью 2024 года примет соревнования в рамках Всемирных игр дружбы.