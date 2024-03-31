Москва, 31 марта, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом её сын, тренер Денис Самохин сообщил в социальных сетях.

fsrussia.ru Заслуженный тренер России Дубинская Наталья Петровна

«Вчера поздно вечером от нас ушла заслуженный тренер России Дубинская Наталья Петровна. Вчера ушла моя мама…» — написал Самохин на странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Четыре года назад у Натальи Дубинской диагностировали боковой амиотрофический склероз — неизлечимую болезнь, которая лишила её всех возможностей, отметил он.

Сын перечислил имена известных фигуристов, которых тренировала Дубинская. В их числе Ирина Лобачёва и Илья Авербух, Николай Морозов, Елена Ильиных и Никита Кацалапов, Даниил Глейхенгауз, Камила Валиева и многие другие.

В 1963 году Наталья Дубинская стала чемпионкой РСФСР в одиночном катании. После короткой спортивной карьеры она стала работать тренером в группе Виктора Кудрявцева, который долгие годы руководил школой «Москвич».