Москва, 31 марта, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Высокие темпы роста стран, которые вошли в топ-5 самых быстрорастущих экономик G20, во многом объясняются укреплением экономических связей между ними. Такое мнение 31 марта корреспонденту ИА Регнум высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя данные о том, что в 2023 году самые высокие темпы роста экономики наблюдались у Индии, Китая, Индонезии, Турции и России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В предыдущие годы экономики этих стран росли не такими высокими темпами, в некоторых из них наблюдалось снижение объёма производства, и это было связано с различными факторами. Что касается России, то беспрецедентное санкционное давление сделало 2022 год годом испытаний для страны, поэтому возможности для устойчивого экономического роста были весьма ограничены. В 2023 году условия для экономического роста этой пятёрки стран во многом связаны с укреплением экономических отношений между ними», — отметил экономист.

Он добавил, что западные страны, в том числе Великобритания и Италия, страдают от серьёзной трансформации экономических отношений на Европейском континенте, поскольку огромное количество финансовых и инвестиционных потоков устремилось в страны Юго-Восточной Азии. Россия очень успешно адаптируется к внешним вызовам, наблюдаются все предпосылки для достаточно уверенного и стабильного экономического роста, для повышения темпов экономического роста в ближайшей перспективе.

Как передавало ИА Регнум, стало известно, что Россия в 2023 году заняла пятое место по темпам роста экономики в «Группе двадцати» (G20). Самые высокие темпы роста экономики были у Индии — 7,3% вместо 7,2% годом ранее. Показатель Китая — 5,2% вместо прошлогодних 3%. Далее идут Индонезия (5,1% вместо 5,3%) и Турция (4,5% вместо 5,5%). Пятая в этом списке экономика России показала рост на 3,6%, что полностью перекрыло спад 2022 года на 1,2%.

Темпы роста экономик, кроме России, Китая и Индии, выросли в G20 у США — 2,5% против 1,9% годом ранее — и у Японии — 1,9% вместо прошлогоднего 1%.

В остальных странах темп замедлился, заметнее всего у стран «Группы семи» (G7). В Великобритании показатель упал в 43 раза, до 0,1%, в Италии — в четыре раза, до 0,9%, во Франции и Канаде — в три раза, до 0,9% и 1,1% соответственно.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 17 января заявил, что в ближайшие годы ожидается рост ВВП более 2%. Решетников также отметил, что экономике России по силам обогнать японскую, поскольку разрыв между ними не слишком велик, а предполагаемые темпы роста экономики Японии более чем вдвое ниже российских.

В октябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. В ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске 11 января президент отметил, что по итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе вопреки тому, что Запад пытается «душить и давить» Россию со всех сторон.