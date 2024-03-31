* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 31 марта, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Вторая жена отца обвиняемого в теракте «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Кумри Сафарова рассказала, что последний раз виделась с ним, когда он был ребёнком. Об этом 31 марта сообщает «РИА Новости».

Alexey Belkin/Global Look Press Мухаммадсобир Файзов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

По её словам, она приехала в Россию из Таджикистана в конце февраля текущего года, всё это время Файзова она не видела.

Сафарова также сообщила, что их последняя встреча произошла, когда Файзов был ещё ребёнком. Женщина добавила, что не поддерживает никакой связи с детьми мужа от первого брака.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» на развлекательный центр была совершена атака террористов. По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека. После нападения правоохранители задержали 12 человек, которых позже суд арестовал в качестве обвиняемых в организации теракта.

Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.