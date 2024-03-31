Санкт-Петербург, 31 марта, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Чемпион России по скейт-кроссу, петербургский роллер Роман Богрец насмерть разбился на соревнованиях, ему было 36 лет. Об этом сообщила 31 марта пресс-служба Федерации роллер-спорта РФ.

Кадр из видео Роман Богрец

«К большому несчастью, 30 марта на соревнованиях по кроссу в Санкт-Петербурге Роман получил серьёзные травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что выступления Романа были быстрыми, лёгкими и эффектными. Богрец не только выступал сам, но и тренировал юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса.

В федерации добавили, что трагедия стала неожиданностью и шоком, и выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

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Соревнования по роликобежному спорту, в которых участвовал Богрец, проходили в спортклубе «Жесть» на проспекте Космонавтов в Петербурге. На кадрах из зала видно, что спортсмен внезапно упал и на большой скорости врезался в бетонную горку. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти, сообщает «Фонтанка».

Роллер скончался через два часа. У него диагностировали множественные тяжёлые травмы.