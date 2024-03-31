Москва, 31 марта, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Экономика России в 2023 году заняла пятое место по темпам роста среди стран «Большой двадцатки» (G20). Это следует из проведённого на основе данных национальных статистических служб анализа «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что экономика России за минувший год выросла на 3,6%. Самые высокие показатели у Индии (7,3%), Китая (5,2%), Индонезии (5,1%) и Турции (4,5%).

Вместе с тем за 2023 год экономика Соединённых Штатов выросла на 2,5%, Японии на 1,9%. При этом в некоторых странах темп роста замедлился. Заметнее всего показатель снизился у стран — членов «Большой семёрки» (G7). Так, британская экономика за прошедший год упала в 43 раза, до 0,1%, итальянская — в четыре раза, до 0,9%. Во Франции и Канаде темп роста экономики снизился до 0,9% и 1,1% соответственно, следует из материала.

Замедление роста экономики зафиксировано в Евросоюзе. Так, показатель сообщества снизился до 0,4% по сравнению с 3,4% в прошлом году.

Среди стран — членов «Большой двадцатки» последней свои данные о росте ВВП раскрыла Аргентина. Показатель этой страны снизился на 1,6%, что, в свою очередь, ниже прошлогоднего показателя на 5%. Вместе с тем экономики Саудовской Аравии и Германии выросли на 0,8% и 0,3% соответственно. В 2022 году экономики этих стран выросли на 7,5% и 1,8% соответственно. Одной из причин спада в минувшем году, по мнению экспертов, являются последствия пандемии коронавируса.

В то же время экономика Мексики показала рост на 3,2% вместо 3,9% годом ранее. В Австралии ВВП вырос на 2,7% вместо 3,7%. в Южной Корее — на 1,4% вместо 2,6%.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в январе 2024 года составил 4,6% в годовом выражении. Месяцем ранее, в декабре 2023 года, показатель составлял 4,4%.

Экономика России в 2023 году росла темпами выше мировой, опережая в том числе страны «группы семи», заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля. Ранее глава государства отмечал, что экономика страны выросла в 2023 году на 3,6%, что выше средних темпов в мире (3%) и значительно выше, чем в среднем в развитых странах (1,5%).

Белоусов ранее подчёркивал, что рост ВВП России ещё не говорит о выходе экономики на траекторию устойчивого роста. Так, подъём ВВП указывает на то, что Россия справилась с санкционным шоком.

России вполне по силам обогнать экономику Японии в течение трёх-четырёх лет при сохранении годового роста ВВП не ниже 2%, заявил 17 января глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что в 2021 году экономика России обогнала экономику Германии по показателю ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. В 2022 году это превышение было закреплено.

14 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании Путина с правительством заявил, что до 2030 года необходимо увеличить ВВП России примерно на 20%.

Он добавил, что к 2030 году Россия должна войти в четвёрку крупнейших экономик мира по размеру ВВП по паритету покупательной способности, опередив Японию.

По его словам, это может произойти при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением до 3% в год.