Москва, 31 марта, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» и дальневосточный рыбодобытчик «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) подписали соглашение о прямых поставках минтая при участии рыбоперерабатывающей компании «Агама Истра». Как сообщили в пресс-службе торговой сети, до конца 2026 года в «Перекресток» поступит 1,2 тысячи тонн продукции минтая шоковой однократной заморозки, произведённой в Беринговом и Охотском морях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Перекресток»

Первая партия дикого минтая, выловленного в океане специально для «Перекрестка», появится уже в мае на полках всех супермаркетов сети в 46 российских регионах.

Минтай

«Сотрудничество с Русской рыбопромышленной компанией — это настоящий прорыв в рыбной истории российского ретейла», — уверена категорийный директор («ультрафреш» и фрукты, овощи) торговой сети «Перекрёсток» Александра Сухарева. По её словам, многие годы российский ретейл работал только с производителями готовой продукции и дистрибьюторами. «Перекрёсток» первым в истории начинает напрямую фрахтовать объёмы дикой рыбы.

«Для наших покупателей мы обеспечим абсолютную прослеживаемость качества рыбы от вылова до полки», — добавила Сухарева.