Москва, 31 марта, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Ракета «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 стартовала с космодрома Байконур, трансляцию ведёт «Роскосмос».

Сергей Савостьянов/ТАСС

Ожидается, что спутник отделится от третьей ступени ракеты спустя 9 минут 23 секунды после пуска.

«Ресурс-П» №4 предназначен для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года глава «Росгидромета» Игорь Шумаков сообщил журналистам, что к концу года Россия полностью откажется от информации с западных метеоспутников. Заявления были сделаны после старта ракеты «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2–4.

В России необходимо в тесном сотрудничестве государства и бизнеса кратно увеличить численность действующей орбитальной группировки и наладить серийное производство спутников, заявил в октябре 2023 года президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.