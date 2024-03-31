Махачкала, 31 марта, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Террористов в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 31 марта сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале.

Alexey Belkin/Global Look Press

«Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье», — написал Меликов.

Он поблагодарил все ответственные службы и отметил, что в ходе контртеррористической операции (КТО) была обеспечена полная безопасность мирных жителей. Пострадавших среди граждан и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

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Как передавало ИА Регнум, в Дагестане в ходе КТО задержаны три преступника, которые планировали совершить террористические акты. Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет. При осмотре мест задержания террористов были обнаружены и изъяты оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Режим КТО в двух районах Дагестана объявили 31 марта в 5:35 утра. Силовики работали в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в городе Каспийске. Население призвали сохранять бдительность и оказывать помощь правоохранителям.

Около 7:00 стало известно, что спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах жилых домов в Махачкале и Каспийске.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. По последним официальным данным, в результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551 человек.