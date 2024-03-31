Москва, 31 марта, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) возобновила после длительного перерыва программу испытаний самолёта Ил-114, сообщили 31 марта в «Ростехе».

Пресс-служба ГК «Ростех»/ТАСС

«Второй опытный самолёт совершил первый полёт с аэродрома филиала ПАО «ОАК» — ЛАЗ им. П. А. Воронина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное судно пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна, шеф-пилота заслуженного лётчика-испытателя России Сергея Сухаря, заслуженного лётчика-испытателя РФ Игоря Зинова и бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева.

«Полёт продолжался 40 минут и проходил на высотах до 900 м и на скоростях до 230 км/час», — добавили там.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин указывал, что ранее состоялись успешные лётные испытания опытных образцов регионального воздушного судна Ил-114 и лёгкого многоцелевого самолёта «Байкал». При этом председатель правительства добавил, что в декабре 2022 года прошли сертификацию двигатель ПД-14 и композитное крыло для самолёта МС-21.

Кроме того, заявил Мишустин, Россия планирует с 2026 года выпускать более ста российских самолётов различных модификаций в год. По словам премьера, теперь главное не снижать набранные темпы, в частности по модернизации производственных линий.