Нью-Йорк, США, 31 марта, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Фермеры Франции жалуются, что конфликт на Украине и антироссийские санкции их уничтожают. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times (NYT).

Alexis Sciard/Global Look Press

Владелец фермы Фабрин Моннери, слова которого приводит издание, напомнил о словах министра экономики Франции, который обещал, что «уничтожит Россию экономически» после начала спецоперации на Украине, однако, как отметил Моннери, военный конфликт «уничтожает» французских фермеров.

В свою очередь председатель ведущего профсоюза фермеров Франции FNSEA Арно Руссо в разговоре с газетой отметил, что бессмысленно дискутировать о способах экологичного ведения сельского хозяйства, в то время как фермеры не могут зарабатывать себе на жизнь.

Президент России Владимир Путин 7 декабря прошлого года заявил, что многиминостранным компаниям невыгодны антироссийские санкции. На фоне вводимых Западом санкций количество работающих в России зарубежных компаний не только не сокращается, но и, напротив, растёт.

Вместе с тем Евросоюз планирует на днях ввести пошлину на зерно из России и Белоруссии — 95 евро за тонну. Об этом сообщило Financial Times. Цель этой меры — успокоить европейских фермеров и власти некоторых стран ЕС. При этом источники издания опасаются резкого удорожания зерновых.

В беседе с ИА Регнум президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский отмечал, что, если Евросоюз решится ввести пошлины на российское зерно, это вряд ли как-то серьёзно скажется на отечественных поставщиках, так как российские поставки в страны ЕС не настолько значительны.