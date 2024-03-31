Махачкала, 31 марта, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции (КТО) в городах Махачкале и Каспийске в Дагестане отменён. Об этом 31 марта сообщил оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в регионе.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«В 12:00 режим контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов г. Махачкалы и города Каспийска Республики Дагестан прекращён», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, в Дагестане в ходе КТО задержаны три преступника, которые планировали совершить террористические акты. Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет. При осмотре мест задержания террористов были обнаружены оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Режим КТО в двух районах Дагестана объявили 31 марта в 5:35 утра. Силовики работали в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в городе Каспийске. Население призвали сохранять бдительность и оказывать помощь правоохранителям.

Около 7:00 стало известно, что спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах жилых домов в Махачкале и Каспийске.