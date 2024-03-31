Вашингтон, 31 марта, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Американский штат Гавайи не подпадает под действие статьи 5 Устава Североатлантического альянса о защите, если база Военно-морских сил (ВМС) США Пёрл-Харбор или штаб-квартира Индо-Тихоокеанского командования вблизи Гонолулу подвергнется атаке. Союзники по НАТО не обязаны их защищать, сообщает телеканал CNN.

Alexander Welscher/dpa/picture-alliance/ТАСС

Уточняется, что альянс основан в 1949 году, тогда как Гавайи стали 50-м штатом США только в 1959 году.

Кроме того, как объяснил глава аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо, подсказка о том, что действие статьи не распространяется на Гавайи, скрыта в самом названии блока — Организация Североатлантического договора.

Эксперт подчеркнул, что расположенные в Тихом океане Гавайи не являются частью Североамериканского континента.

Как передавало ИА Регнум, ранее действие статьи 5 Устава НАТО о защите союзников обсуждали в немецком бундестаге. Это было связано с вопросом отправки войск стран альянса на Украину. В докладе специалистов Германии говорится, что отправка войск в помощь киевскому режиму одной из стран блока сделает её одну участницей конфликта. Речи о вовлечении всего Североатлантического альянса в конфликт не идёт, поскольку действия той или иной страны находятся вне рамок заранее согласованной операции.