Вашингтон, 31 марта, 2024, 12:11 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах запустили в серийное производство истребители F-35A Lightning II, спустя 22 года после начала разработки, сообщает издание Warrior Maven со ссылкой на заместителя министра обороны США Уильяма Лапланте.

Staff Sgt/Kaitlyn Ergish/Global Look Press

Отмечается, что объявление о начале производства прозвучало через день после того, как ВВС США решили сократить закупки на 2025 год.

«Хотя самолёт, конечно, уже находится в производстве, официальный переход к полномасштабному производству требует стабильного контроля над процессом его изготовления, удовлетворительных характеристик и надёжности», — отмечает издание.

Вместе с тем решение о запуске F-35 в серийное производство назвали запоздалым, поскольку Пентагон планировал одобрить начало полномасштабного производства еще четыре года назад.

Как передавало ИА Регнум, весной 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что Lockheed Martin планирует отправить властям США запрос на сумму 38 млрд долларов для устранения неполадок, выявленных в системе охлаждения двигателей истребителей F-35. В Счётной палате страны уточнили, что дополнительное тепло ускоряет износ двигателя и увеличивает затраты на техническое обслуживание самолёта.

По информации издания, F-35 является самым дорогостоящим в мире оружием. Совокупная стоимость этих истребителей достигает порядка 412 млрд долларов.