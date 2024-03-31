Москва, 31 марта, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Во Франции люди по-разному относятся к российским спортсменам, и решение о том, будут ли им рады на Олимпиаде, не должно приниматься мэром Парижа Анни Идальго. Об этом 31 марта ИА Регнум заявил политолог Юрий Светов, комментируя слова Идальго о том, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады.

Vincent Isore/Global Look Press Мэр Парижа Анни Идальго

Светов отметил, что Идальго давно известна своими русофобскими заявлениями и является яростной сторонницей Украины. Она позволяет себе высказывать бестактные вещи о России.

«Париж получил право проведения Олимпиады в соответствии с олимпийской хартией, в которой ничего не сказано о возможности главы принимающего города решать, кому там будут рады, а кому нет. Поэтому они обязаны принять всех спортсменов одинаково, независимо от того, из какой страны они приехали. Однако в мире произошли такие изменения, что жизнь строится не по олимпийской хартии или уставу ООН, а по правилам, которые устанавливают страны, считающие себя гегемонами. Поэтому заявление Идальго из того же ряда, что и заявления главы МИД Германии Анналены Бербок», — заявил политолог.

Светов отметил, что во Франции, в том числе и в Париже, люди по-разному относятся к России, Белоруссии и Украине. На спортивных соревнованиях зрители болеют за тех, кто им близок. Поэтому решение о том, будут ли рады российским атлетам или нет, должны принимать зрители, а не мэр Парижа. Время покажет, прислушаются ли парижане к мнению Идальго или всё-таки они будут демонстрировать свою открытость для мира, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Идальго поддержала украинских атлетов, сказав, что Париж их встретит «как героев, вы будете как дома». Анн Идальго уже четыре раза посетила Украину с начала спецоперации.

МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады в июле в Париже. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд 19 марта заявил, что медали, которые они получат, не будут учитываться ни в одной из турнирных таблиц.

К Играм-2024 допустили 12 российских и семь белорусских спортсменов, согласившихся выступать под нейтральным флагом. По мнению экспертов, на Олимпиаду могут квалифицировать ещё 36 атлетов из России и 22 из Белоруссии.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Олимпийские игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными, поскольку россияне лидируют по многим направлениям. Он добавил, что Россия станет развивать свой спорт, будет заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не понимает позицию папы Римского Франциска, который сообщил, что Украине нужно мужество, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры с Россией. Бербок уверяет, что, напротив, нужно мужество, чтобы быть на стороне Украины, делать всё, чтобы она смогла себя защитить.