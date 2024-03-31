* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 31 марта, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Органы безопасности Турции задержали в стране 51 подозреваемого в причастности к группировке «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 31 марта министр внутренних дел республики Али Ерликая в соцсети Х.

AP/ТАСС

«Пятьдесят один человек задержан в результате проводившейся четыре дня в 21 провинции операции против ИГ», — написал он.

По его словам, спецоперации были проведены в том числе в Стамбуле и Анталье. При обысках у задержанных было изъято большое количество документов группировки.

Как передавало ИА Регнум, 28 января неизвестные совершили нападение на католический храм Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Один человек погиб, двое получили ранения.

Нападение произошло во время воскресной службы. Два человека в масках ворвались в здание церкви и открыли стрельбу. В храме находились около 50 человек.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что двое подозреваемых в совершении нападения — иностранцы. По словам Ерликаи, оба подозреваемых иностранных гражданина, предположительно, являются членами ИГ.