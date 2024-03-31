Махачкала, 31 марта, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Оружие, собранную бомбу и боеприпасы изъяли у трёх бандитов, задержанных в результате контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщает 31 марта информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

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Операция проводилась в Махачкале и Каспийске. Органы безопасности задержали трёх человек, которые планировали совершить ряд преступлений террористической направленности.

«При осмотре мест задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

В ходе операции никто не пострадал, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, добавили в НАК.

Как сообщало ИА Регнум, режим контртеррористической операции в двух районах Дагестана объявили 31 марта в 5:35 утра. Силовики работали в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в городе Каспийске. Население призвали сохранять бдительность и оказывать помощь правоохранителям.

Около 7:00 стало известно, что спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах жилых домов в Махачкале и Каспийске.