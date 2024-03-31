Москва, 31 марта, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин восхитил многие страны мира своим вызовом НАТО и спровоцировал переполох на Западе. Об этом пишет Al Mayadeen.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Отмечается, что Путин проделал большую работу по защите интересов и национальной безопасности России, не только укрепив свои позиции внутри страны, но и вдохновив страны Глобального Юга обратить взор на новые горизонты.

«Он поставил под сомнение силы тех, кто годами удерживал массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича», — говорится в статье.

Издание подчёркивает, что конфликт на Украине является поворотным моментом в истории, он говорит о переходе от однополярного к многополярному мировому порядку. Причём этот процесс ускоряется тем, что страны БРИКС создают альтернативный финансовый рынок.

Кроме того, в статье отмечается, что шумиха вокруг использования замороженных активов России лучше всего говорит о конце финансовой гегемонии Запада.

Ранее турецкая газета Sabah написала, что Путин разрушил классический миропорядок, основанный на правилах Запада, и превратил Россию в один из самых эффективных альтернативных центров силы. Отмечается, что развернутая США и Евросоюзом кампания не привела к международной изоляции Москвы, а, наоборот, ускорила геополитическую интеграцию незападного мира. Также подчёркивается, что главным доказательством необратимого изменения глобального статус-кво стало фиаско Запада на Украине.