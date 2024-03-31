Киев, 31 марта, 2024, 10:24 — ИА Регнум. В ночь на 31 марта несколько инфраструктурных объектов были повреждены взрывами на временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом заявил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Фёдоров в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что всего прозвучало 343 взрыва в восьми населённых пунктах, после чего «поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры».

О каких именно объектах идёт речь, Фёдоров не уточнил.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ за неделю поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наёмников.

С 23 по 30 марта Вооружённые силы нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал», гиперзвуковыми ракетами «Циркон», а также беспилотными летательными аппаратами.