Москва, 31 марта, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Три украинских беспилотника самолётного типа уничтожены над территорией Ярославской области, сообщила 31 марта пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

По данным ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена около 06:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Михаил Евраев сообщил в Telegram-канале, что на месте падения беспилотников разрушений и пострадавших нет. Он предупредил, что фрагменты сбитых аппаратов важны для следствия, и призвал ярославцев в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и обратиться в службу 112.

Как сообщало ИА Регнум, первую попытку атаковать Ярославскую область беспилотниками киевский режим предпринял 17 марта. Тогда в течение ночи и утра российские военные перехватили и уничтожили 35 вражеских БПЛА над восемью регионами, в том числе четыре — над Ярославской областью.