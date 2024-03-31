Двух террористов заблокировали в квартире дома в Каспийске
Силовики заблокировали двух террористов в квартире дома в Каспийске
Каспийск, Дагестан, 31 марта, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Два террориста заблокированы в квартире одного из домов в Каспийске, сообщил 31 марта «РИА Новости» источник в силовых структурах.
ИЦ НАК/ТАСС
«В Каспийске, в квартире в доме на Ахмедхана Султана, заблокированы двое террористов», — сказал собеседник агентства и добавил, что дом оцепили силовики.
Ранее ИА Регнум сообщало о введении в двух районах Дагестана режима контртеррористической операции (КТО). Силовики проводят оперативные мероприятия в Ленинском и Советском районах Махачкалы и городе Каспийске.
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах в жилых кварталах в Махачкале и Каспийске, проинформировали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).