Каспийск, Дагестан, 31 марта, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Два террориста заблокированы в квартире одного из домов в Каспийске, сообщил 31 марта «РИА Новости» источник в силовых структурах.

ИЦ НАК/ТАСС

«В Каспийске, в квартире в доме на Ахмедхана Султана, заблокированы двое террористов», — сказал собеседник агентства и добавил, что дом оцепили силовики.

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Ранее ИА Регнум сообщало о введении в двух районах Дагестана режима контртеррористической операции (КТО). Силовики проводят оперативные мероприятия в Ленинском и Советском районах Махачкалы и городе Каспийске.

Спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах в жилых кварталах в Махачкале и Каспийске, проинформировали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).