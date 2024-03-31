Киев, 31 марта, 2024, 08:41 — ИА Регнум. В городе Стрые во Львовской области Украины ночью прогремело пять взрывов, сообщает 31 марта украинское издание «Страна. ua».

Evgen Kotenko/Global Look Press

В Стрыйском районе расположен военный аэродром Львов-2.

Более подробной информации не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, ранним утром 31 марта на территории всей Украины взвыли сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха.

Накануне воздушную тревогу объявили и не прекращали в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.