Киев, 31 марта, 2024, 08:22 — ИА Регнум. На энергетическом объекте в Одесской области после взрывов произошёл пожар, сообщили 31 марта силы обороны юга ВСУ в Telegram-канале.

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«Пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населённых пунктов», — говорится в сообщении.

О каком именно объекте идёт речь, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, ранним утром 31 марта на территории всей Украины взвыли сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха.

Накануне воздушную тревогу объявили и не прекращали в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.