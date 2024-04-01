Наступивший, 767-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что сегодня, 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. Именно в этот день в стране, согласно ст. 103 украинской Конституции, должны были начаться очередные выборы президента, но из-за военного положения они были отменены, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, таким образом Зеленский теряет «и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

То, что Зеленский, отменивший собственные выборы, дальше становится узурпатором власти, отмечает также политический обозреватель Владимир Корнилов в Telegram-канале. Он пояснил, что, поскольку избирательные участки на Украине сегодня не открылись и не откроются, президентская вертикаль власти выпадает из конституционного поля, а после 20 мая — пятилетия пребывания Зеленского у власти — истекает и срок полномочий президента.

Глава киевского режима Зеленский стал для Украины военным диктатором, заявил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Глава региона считает, что Зеленский уже давно утратил право говорить от имени Украины.

Тем временем непосредственно в зоне СВО расчёты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) и полевой склад с боеприпасами на северском направлении.

Под Купянском продолжают уничтожать замаскированные укрепления противника артиллеристы Западной группировки войск, информирует Минобороны.

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В оборонном ведомстве также отметили, что уничтожать позиции врага расчётам противотанковых орудий «Рапира» помогают беспилотники, а стрельба ведётся 100-мм кумулятивными снарядами.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.