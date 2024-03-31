Москва, 31 марта, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Повышение заработной платы с 1 апреля ждёт медицинских работников, которые трудоустроены в малых городах, районных центрах и сёлах. Об изменениях доходов рассказала «РИА Новости» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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Зарплата будет зависеть от численности населения, где работает медик.

«Такая поддержка очень важна, поскольку заработные платы медицинских работников в таких населённых пунктах очень низкие, а дефицит персонала приобретает уже критические значения», — пояснила Иванова-Швец.

Так, в городах, где живут от 50 тыс. до 100 тыс. человек, врачи дополнительно будут получать 29 тыс. рублей, средний персонал — 13 тыс., а в населённых пунктах с численностью менее 50 тыс. человек ежемесячные дополнительные выплаты составят 50 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

Также с 1 апреля будет повышен оклад заработной платы всех медработников до 50%.

Как сообщало ИА Регнум, заработные платы преподавателей музыкальных училищ должны быть такими, чтобы на них можно было жить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Пенсии в России с 1 апреля не увеличатся у некоторых категорий получателей, в частности у работающих пенсионеров.