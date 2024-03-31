Луганск, 31 марта, 2024, 06:27 — ИА Регнум. На освобождённой в ходе спецоперации территории Луганской Народной Республики сотрудники международного противоминного центра Минобороны России обнаружили схрон с образцами западного оружия. Об этом журналистам сообщил представитель центра по ЛНР, командир инженерно-сапёрной группы с позывным Сталкер.

mil.ru Сапёр

«Найден схрон боеприпасов. Это взрывоопасные предметы, которыми противник не успел еще воспользоваться. Здесь гексоген, утрамбованный для сброса с квадрокоптера, болгарский снаряд, также американская мина», — уточнил командир.

Военный добавил, что после отхода противник оставил на освобожденных российскими войсками территориях большое количество противопехотных мин, в том числе производства США.

По сведениям Минобороны РФ, саперы проводят разминирование гражданских объектов в освобождённых районах ЛНР для последующего проведения там новых коммуникаций. Изначально специалистов привлекают к разминированию объектов гражданской инфраструктуры для восстановления автомобильных дорог, прокладки магистральных трубопроводов и установки линий электропередачи. Также сапёры активно задействованы в очистке сельхозугодий для дальнейшей обработки и засева плодородных земель. Инженерно-сапёрные подразделения ежедневно обрабатывают до одного гектара земли и обнаруживают несколько десятков опасных находок, в том числе натовского образца. Все обнаруженные боеприпасы уничтожаются методом подрыва на специализированном полигоне, заключили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта Управление ФСБ России по ДНР проинформировало о найденном на территории республики тайнике с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin. Схрон был оборудован в Волновахском районе региона. Силовики устанавливают лиц, причастных к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах украинских спецслужб.

В городе Мелитополе Запорожской области 22 февраля во время оперативных мероприятий сотрудники военной полиции обнаружили схрон с боеприпасами и иностранными документами в одном из заброшенных городских зданий. В тайнике вместе с медкнижками бойцов украинских войск были четыре гранаты Ф-1, ручной гранатомёт и боеприпасы к стрелковому оружию.