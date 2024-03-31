Красногорск, 31 марта, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Прошло уже девять дней с момента трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате атаки террористов погибли 144 человека, почти 700 получили травмы, в том числе психологические.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

На девятый день, 30 марта, со дня трагедии у сгоревшего «Крокуса» состоялась панихида по погибшим, представители посольств разных стран и международных организаций возложили цветы к мемориалу у комплекса.

Архиепископ Фома высказал соболезнование от предстоятеля Русской церкви, а по окончании панихиды возложил к мемориалу венок от патриарха Кирилла.

Перед церемонией возложения цветов в небо были запущены шары в рамках символической акции в память о погибших в «Крокусе».

По информации МИД РФ, в акции памяти приняли участвовали около 130 дипломатических миссий и международных организаций. Более 250 человек представляли США, Германию, Италию, Ватикан, Бразилию, Боливию, Никарагуа, Перу, Израиль, Иран, Сирию, Палестину, Египт и Алжир. Цветы также возложили представители ООН, ЕАЭС и других международных организаций.

Вечером у «Крокуса» выступил оркестр под управлением Валерия Гергиева. Перед этим была объявлена минута молчания. На стену за сценой проецировали фотографии погибших и журавлей.

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Реакцию президента России Владимира Путина на теракт прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину 30 марта.

«Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя, и поверьте мне, если вы не увидите на его лице слёз, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймёт. В том числе и мы с вами», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, во многих российских городах прошли акции в память о жертвах теракта. К стихийным мемориалам жители несли цветы и мягкие игрушки, волонтёры создавали композиции из свечей.

Руководитель херсонского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Лемякин рассказал ТАСС, что жителей Херсонской области ежедневно обстреливают украинские боевики, но отказаться от участия в акции «Журавлики» и не почтить память погибших минутой молчания они не могли. Жители ДНР обклеили окна своих домов бумажными журавликами. В Донецке цветы возложили около стелы «Россия», у театра кукол установили арт-объект, все желающие смогли прикрепить на него белую ленту. Ребята из Светлодарского учебно-воспитательного комплекса зажгли свечи памяти.

Акции провели также в Волновахе, Дебальцево, Тельманово, Торезе и в других городах республики.