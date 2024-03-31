Штат Оклахома, США, 31 марта, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Мост через реку Арканзас в американском штате Оклахома закрыли после того, как в него врезалась баржа. Об этом 30 марта в соцсети Х сообщила местная патрульная служба полиции

Sktatflot.ru Баржа

«Движение по шоссе US-59 к югу от (города. — Прим. ред.) Саллисо, у водохранилища Керра, в настоящее время полностью остановлено из-за того, что баржа врезалась в мост», — уточнили в полиции.

Сотрудники полицейской дорожной службы регулируют движение транспорта, перенаправляя его в другую сторону от места происшествия. Мост будет закрыт до окончания проверки, сообщила патрульная служба.

Позднее минтранс Оклахомы проинформировал, что инженеры осмотрели конструкции моста. Движение по шоссе в районе инцидента вновь открыто, пояснили в министерстве.

По предварительным данным, в результате инцидента на барже и на шоссе никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в американском городе Балтиморе штата Мэриленд 26 марта в 01:27 по местному времени (08:27 мск) грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост 1977 года постройки. Установлено, что контейнеровоз перед столкновением потерял управление.

По данным американских СМИ, в результате обрушения моста в Балтиморе погибли не менее шести человек, работавших в тот момент на конструкции.

Губернатор штата Мэриленд Уес Мур заявил, что корпус контейнеровоза «Дали», который столкнулся с мостом у Балтимора, несмотря на повреждения, сохранил свою целостность. Военные специалисты намерены разрезать конструкции моста и поднять их из воды, что, в свою очередь, позволит открыть временный канал для прохода судов в обход места столкновения, сказал губернатор.

По оценкам специалистов, на восстановление моста может потребоваться от 400 млн до $1 млрд долларов. Работы могут занять от полутора до нескольких лет. По прогнозам специалистов, экономические последствия обрушения моста могут повлиять не только на логистику в США, но и на международную торговлю. Прямой ущерб составляет порядка $81 млрд.