Москва, 31 марта, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому для прекращения конфликта на Украине начать с отведения ВСУ с оккупированных частей новых регионов России.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР», — сказал Рогов «РИА Новости».

Общественник добавил, что в этом случае переговоры должны сводиться только к одному — капитуляции и освобождению юго-восточных русских земель, подконтрольных Киеву, от нацистов, с параллельной денацификацией, демилитаризацией и закреплением русского язык как государственного.

В недалёком будущем, по плану Владимира Рогова, в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, до Львовской и Закарпатской областей должны пройти референдумы, на которых люди выразят мнение: в составе какого государства им быть.

При этом Рогов, комментируя заявление Владимира Зеленского о переговорах с Россией, назвал его «клоунадой».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года. Подобное заявление прозвучало впервые, отметило киевское издание «Страна. ua».

Зеленский, в частности, сказал, что если ВСУ выйдут на линию, которую занимали до начала специальной военной операции России, то лидеры РФ якобы сами согласятся на переговоры. Ранее глава киевского режима неизменно заявлял, что переговоров с Россией не будет до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями). Также он официально запретил ведение переговоров с руководителями России.

Заявления главы киевского режима о готовности к переговорам с Россией объясняются тем, что Зеленский нервничает, заявила 30 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.