Киев, 31 марта, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира после его бегства из Киева в начале спецоперации.

zp-news.ru Владимир Зеленский и Сергей Шефир

«Шефир — ближайший друг и соратник Владимира Зеленского ещё со времен юности президента. С момента прихода к власти Зеленского Шефир играл большую роль в общей конструкции госуправления. Зеленский не простил ему, что в первые дни (СВО. — Прим. ред.) Шефир спешно покинул Киев. После этого его отставка была делом времени», — уточнило украинское издание «Страна. ua».

По данным источника, семья Зеленского переписала на родных Шефира свои корпоративные права на украинские и офшорные компании. В связи с этим Шефир получил прозвище «кошелька президента». После начала спецоперации России на Украине влияние Шефира резко снизилось.

Другой источник подчеркнул, что Шефир уволился по собственному желанию.

Как сообщало ИА Регнум, за несколько недель до окончания полномочий Зеленского с должностей были сняты достаточно знаковые фигуры, среди которых секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, известный своим криминальным прошлым ещё по 90-м годам прошлого века. Также был уволен создатель образа Зеленского Сергей Шефир, который является директором и основателем студии «Квартал 95», а также продюсером известного сериала «Слуга народа». Комментируя кадровые перестановки в офисе Зеленского, 30 марта доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок предположил, что Шефир может вернуться в украинскую политику в новом качестве.

В конце марта Зеленский провёл кадровые перестановки в своём офисе. Своих постов лишились советник — уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая, а также советник Михаил Радуцкий. Также глава киевского режима уволил уполномоченную президента по вопросам волонтёрской деятельности Наталию Пушкарёву, своих советников Сергея Трофимова, Олега Устименко, Алексея Днепрова, Андрея Смирнова.