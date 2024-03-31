Нью-Йорк, США, 31 марта, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Британо-американский актёр Чэнс Пердомо погиб в ДТП. Он разбился на мотоцикле, ему было 27 лет. О трагическом случае написал журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей актёра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

kinopoisk.ru Чэнс Пердомо

ДТП случилось ещё 29 марта.

Чэнс Пердомо известен по фильму «Убийственный долг» (номинация на премию BAFTA за лучшую мужскую роль), а также по роли Эмброуза Спеллмана в сериале Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины».

Всего актёр за недолгую жизнь участвовал в 13 проектах. В его фильмографии также «Поколение «Ви» — спин-офф популярного сериала «Пацаны» режиссёра Эрика Крипке.