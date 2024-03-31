Красногорск, 31 марта, 2024, 03:25 — ИА Регнум. У здания подмосковного «Крокус Сити Холла» вечером 30 марта прошли мероприятия в память о жертвах теракта. Акцию провели на девятый день после трагедии.

ИА Регнум

В ходе траурных мероприятий зажгли составленные из свечей фигурки журавлей. Погибших почтили минутой молчания. На стены здания спроецировали изображение из крокусов, из которых в небо улетали белые журавли. Также вывели на стену фотографии с именами жертв теракта.

Затем выступил симфонический оркестр под управлением дирижёра Валерия Гергиева.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 марта в траурной церемонии у «Крокус Сити Холла» приняли участие более 130 дипмиссий. Всего мероприятие посетили свыше 250 иностранных дипломатов, уточнили в МИД России. В ведомстве добавили, что российская сторона выразила признательность представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час.

Акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» прошли 30 марта во многих российских городах, в том числе в новых регионах. К стихийным мемориалам жители несли цветы и мягкие игрушки, волонтёры создавали композиции из свечей.

Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. От рук террористов погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Также пострадал 551 человек.