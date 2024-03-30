Киев, 31 марта, 2024, 02:52 — ИА Регнум. На Украине из-за растущего числа случаев домашнего насилия рассмотрят законопроект об усилении ответственности за подобные деяния. Об этом сообщила пресс-служба украинского МВД.

Brian Snelson Насилие

«В 2023 году Национальная полиция Украины зарегистрировала на 20% больше, чем в 2022 году, фактов домашнего насилия», — уточнили в ведомстве.

Только в течение двух месяцев 2024 года на Украине зафиксировали на 56% больше уголовных преступлений, связанных с домашним насилием, чем за аналогичный период прошлого года. Также в стране растёт число административных правонарушений в указанной сфере. В начале текущего года их было зафиксировано на 21% больше по сравнению с показателями 2023 года.

В МВД добавили, что ведётся совместная работа с депутатами Верховной рады над усилением ответственности за совершение домашнего насилия или злодеяния по половому признаку. На рассмотрение парламентариев вынесен законопроект об изменениях в кодексе об административных правонарушениях, заключили в украинском МВД.

Как передавало ИА Регнум, во Франции быстро растёт число фиксируемых случаев домашнего насилия. В 2022 году в стране зарегистрировали 244 тыс. таких преступлений, что вдвое больше, чем пятью годами ранее, в 2017-м. Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил статистику тем, что женщины стали чаще заявлять о случаях насилия в их отношении. Полиция Франции создаст базу данных лиц, которые совершали насильственные действия в семье. Также с 2024 года жертвы насилия, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут рассчитывать на получение выплаты из бюджета, пообещал Макрон.