Аазаз , Сирия, 31 марта, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Не менее семи человек погибли, ещё 30 пострадали в результате взрыва автомобиля на севере Сирии. О происшествии сообщило Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Взрыв произошёл 30 марта на рынке в удерживаемом повстанцами городе Аазаз недалеко от границы Турции.

Автомобиль взорвался во время пиковых ночных покупок после нарушения поста в мусульманский месяц Рамадан. Людей было очень много.

«Пока никто не взял на себя ответственность», — отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов заявил, что в идлибской зоне деэскалации зафиксирована разведывательно-диверсионная активность со стороны боевиков.

Западные страны активно используют ячейки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии для атак на местных военных, заявил 18 января глава МИД России.