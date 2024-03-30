В Сирии при взрыве автомобиля погибли семь человек
Reuters: в Сирии при взрыве автомобиля погибли семь человек, десятки пострадали
Аазаз , Сирия, 31 марта, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Не менее семи человек погибли, ещё 30 пострадали в результате взрыва автомобиля на севере Сирии. О происшествии сообщило Reuters.
Взрыв произошёл 30 марта на рынке в удерживаемом повстанцами городе Аазаз недалеко от границы Турции.
Автомобиль взорвался во время пиковых ночных покупок после нарушения поста в мусульманский месяц Рамадан. Людей было очень много.
«Пока никто не взял на себя ответственность», — отметило издание.
Как сообщало ИА Регнум, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов заявил, что в идлибской зоне деэскалации зафиксирована разведывательно-диверсионная активность со стороны боевиков.
Западные страны активно используют ячейки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии для атак на местных военных, заявил 18 января глава МИД России.